Водитель пристыдил пешехода в Пачелме и сам подвергся критике

17.10.2023 | 20:37

Во вторник, 17 октября, в Пачелме могло случиться дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, но аварии удалось избежать.

Об инциденте рассказал водитель, увернувшийся от человека в капюшоне, который вышел на нерегулируемую зебру в 10:11.

«Пешеходы, будьте осторожны, внимательны и соблюдайте ПДД», - написал автор поста, размещенного в пензенском сообществе автомобилистов.

Однако слов поддержки от других пользователей водитель не дождался.

«Соблюдать ПДД не мешало бы регу»; «Автор, тебе бы самому тоже быть внимательным. Там знак пешеходного перехода, и, судя по видео, видя пешехода, не сбавил скорость»; «Пешеход идет по пешеходному переходу, как, интересно, он должен соблюдать правила, поклониться автору видео?» - высказались участники обсуждения.

В итоге автомобилиста призвали чаще повторять правила дорожного движения, а пешехода - смотреть по сторонам.

Источник видео - vk.com/sova_penza.