В центре Пензы подрались «пицца» и «шаурма»

13.10.2023 | 09:01

На площади Ленина в Пензе произошел конфликт «шаурмы» и «пиццы». Видео драки двух промоутеров попало в Сеть.

На нем видно, что аниматор в ростовом костюме шаурмы одерживает верх: он валит конкурента, наряженного пиццей, на асфальт, несколько раз пинает и не позволяет подняться.

В конце концов тот все же встает на ноги. По-видимому, на этом конфликт завершается - оппоненты отправляются исполнять свои непосредственные обязанности.

«Шаурма» и «пицца» не сконнектились в работе», - описал ситуацию автор.

Очевидно, серьезных последствий инцидент не возымел - толстый костюм смягчил удары.

Видео vk.com/penzanovosti.