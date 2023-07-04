Кузнечане гадают, когда упадет новый остановочный павильон

04.07.2023 | 12:51

Новый остановочный павильон, который установили на улице Правды в Кузнецке, выглядит не очень надежно. Такое мнение выразил горожанин.

Во вторник, 4 июля, он написал пост в местном паблике соцсети «ВКонтакте» и проиллюстрировал его фотографией конструкции, которую поставили на кирпичи.

«Спасибо, наконец-то установили остановку в районе АТП. Месяца два как снесли старую, и вот сегодня установили. Жалко смотреть было на людей, которые под дождем, в непогоду стояли, ждали транспорт! Теперь вопрос в другом: через сколько дней эта остановка упадет? Судя по тому, как ее устанавливали, наверное, в скором времени упадет на очередную машину или, не дай Бог, на людей!» - высказался горожанин, оставшийся анонимом.

Автор поста попросил власти использовать при установке что-то более существенное, чем кирпичи и камни.

13 апреля в Кузнецке сильный ветер снес остановочный павильон на автомобиль. Это случилось напротив школы № 16. Люди в ЧП не пострадали.

3 июля на совещании в администрации глава Кузнецка раскритиковал чиновников за безынициативность и отметил, что без его вмешательства в городе ничего не делается. Он попросил подчиненных активно включаться в работу и выполнять ее на совесть.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.