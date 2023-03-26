Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 мар 2023|11:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
 

Глас народа

Жители Земетчина хотят побеседовать о причинах СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Земетчинские активисты хотят, чтобы люди знали больше о специальной военной операции на Украине и политической обстановке в стране и за рубежом.

В местном паблике соцсети «ВКонтакте» они опубликовали свое предложение.

«Устроить так сказать патриотическое мероприятие, рассказать почему началась СВО, что было до 2014 года, что было после, о Майдане, последствиях его. Молодежь да и на самом деле и взрослые частично не понимают, что к чему, да и связать не могут события», - отметили активисты.

По их словам, предложение уже направлено в администрацию.

Устроить такое мероприятие можно в районном Доме культуры. Спикерами выступили бы политолог, участник спецоперации.

«Эта правда нужна, необходима. Кто-то читает некоторых иноагентов и принимает всерьез их слова», - высказались активисты.

В комментариях под постом сельчане высказали свое мнение о такой встрече.

«Идея хорошая и нужная, поскольку многие занимают позицию «Моя хата с краю - ничего не знаю» и «меня это не касается», «Дело нужное», - написали пользователи.

В Пензенской области проходят мероприятия с участниками СВО. Так, в Кузнецке в администрации города в начале марта организовали встречу общественности с земляком, подполковником Евгением Агафоновым.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте