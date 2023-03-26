Жители Земетчина хотят побеседовать о причинах СВО

Земетчинские активисты хотят, чтобы люди знали больше о специальной военной операции на Украине и политической обстановке в стране и за рубежом.
В местном паблике соцсети «ВКонтакте» они опубликовали свое предложение.
«Устроить так сказать патриотическое мероприятие, рассказать почему началась СВО, что было до 2014 года, что было после, о Майдане, последствиях его. Молодежь да и на самом деле и взрослые частично не понимают, что к чему, да и связать не могут события», - отметили активисты.
По их словам, предложение уже направлено в администрацию.
Устроить такое мероприятие можно в районном Доме культуры. Спикерами выступили бы политолог, участник спецоперации.
«Эта правда нужна, необходима. Кто-то читает некоторых иноагентов и принимает всерьез их слова», - высказались активисты.
В комментариях под постом сельчане высказали свое мнение о такой встрече.
«Идея хорошая и нужная, поскольку многие занимают позицию «Моя хата с краю - ничего не знаю» и «меня это не касается», «Дело нужное», - написали пользователи.
В Пензенской области проходят мероприятия с участниками СВО. Так, в Кузнецке в администрации города в начале марта организовали встречу общественности с земляком, подполковником Евгением Агафоновым.
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