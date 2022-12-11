В поселке Лунино боятся наводнения из-за коммунальной аварии

11.12.2022 | 12:32

В воскресенье, 11 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница поселка Лунино Татьяна. Женщина сообщила о порыве на сетях и подступающей к домам воде.

По словам сельчанки, канава на улице Оборонной наполнена почти до краев, ее объема не хватает, чтобы отвести воду от места утечки.

«Вода подходит к домам. Она наполнит подполы и погреба, как это было 5 лет назад. После этого оставалась сырость и плесень, которой дышали наши дети», - рассказала Татьяна.

Она добавила, что жители поселка неоднократно сообщали о ЧП специалистам, отправляли им фотоотчет. Ситуацию пообещали исправить, но воз и ныне там.

Татьяна поделилась с редакцией кадрами с улицы, которой грозит наводнение. Если утечку в ближайшее время не устранят, то мрачные прогнозы женщины сбудутся.