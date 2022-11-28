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Глас народа

Пензенцы с Севера разгневаны сносом детской площадки

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Жители дома № 2 на улице Сумской на Северной Поляне шокированы: из-за стройки рядом они лишились детской площадки. Люди организуют собрания, звонят на телевидение, пишут в социальных сетях и надеются, что их услышат.

«На территории уже снесли детскую площадку, турники, где ребята каждый день занимались и играли. Теперь жителям дома на ул. Сумской, 2, открывается прекрасный вид на стройку, а после им и вовсе придется махать в окна жильцам нового дома», - такой пост появился в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 26 ноября.

Люди утверждают: здание строят буквально у них во дворе и одной снесенной детской площадкой дело не ограничится. «Часть проезда вдоль дома также будет отобрана под стройку и вместе с ней дорога со стороны заезда от «Магнита», на которой, к слову, недавно был уложен новый асфальт», - сообщают пензенцы.

На собрании во дворе дома дети, проживающие на Сумской, 2, хором прокричали несколько раз: «Верните нашу детскую площадку!» Местные уверены: ее элементы скоро окажутся в пункте приема металлолома - ночью их туда кто-нибудь увезет.

Пензенцы из других районов города поддержали возмущение жителей Севера. «Не жили хорошо, не надо и привыкать. Видимо, детей не стали баловать площадками, если будет, то строительная», «Попробуйте поборитесь, может, хоть у вас получится», «Теоретически можно подать в суд на застройщика с требованием компенсации. Но придется предоставить доказательство, что недвижимость потеряла в рыночной цене в связи с «испорченным видом из окна», «нарушением инфраструктуры» и т. п. Был ли прецедент выигрыша такого спора, неизвестно. Возможно, если бы таких обращений стало больше, то что-то в законодательстве сдвинулось бы с места», «Уже не знают, куда натыкать свои картонные коробки... Неужели больше места не смогли найти, кроме как на детской площадке?! Там полно полуразвалившихся общаг, чем вам не место для застройки?!» - написали люди.

С тем фактом, что земля во дворе, который жители Сумской, 2, считали своим, им не принадлежит, горожане столкнулись летом 2018 года. Тогда пензенцы сообщали, что снесли их гаражи. Постройки признали незаконно возведенными на муниципальной территории. «Оказывается, у нас нет земли. Наша земля - вся с той стороны, где уже построен дом на Можайского, 12, и проходит дорога», - пояснял представитель инициативной группы жителей Юрий Адамчук.

Людей уже тогда беспокоило, что на территории прямо перед их домом на месте детской площадки обещают расположить шестнадцатиэтажку. «Прислали письмо, что строительство разрешено в 6-8 метрах. То есть они мне в кровать дом поставить могут, это что такое?» - возмущался Юрий Адамчук.

Фото vk.com/penza.

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