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Глас народа

Участок трассы под Пензой стал местом концентрации серьезных ДТП

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Участок трассы Пенза - Тамбов в Каменском районе опасен для водителей. Там несколько дней идут ремонтные работы, и в траншеи слетают автомобили.

Сообщение об этом появилось в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте» вечером в субботу, 12 ноября.

«Трасса Пенза - Тамбов, не доезжая до Белой горы. Перекопали дорогу. По слухам, уже 3-4 машины слетели за пару дней. Есть жертвы», - гласит пост.

На фото, прикрепленных к нему, оказавшиеся за пределами проезжей части автомобили.

Произошедшее удивило многих комментаторов. Они отметили, что участок огорожен, там стоят знаки, предупреждающие о ремонтных работах и запрещающие обгон.

«Смотреть внимательнее надо. А то несутся со скоростью 100 000 км в час», «Знаки стоят нормально, но стоят они там с августа месяца, поэтому многие думают, что ремонт еще не начался», «Каждый раз одно и то же. Как ремонт водопропускной трубы с объездом, так машина улетает. Там ограждение, знаки и огромная мигающая стрелка, показывающая направление объезда. Насколько нужно не смотреть на дорогу?» - высказались пензенцы.

Несколько комментаторов рассказали, что утром 12 ноября в подобную аварию попало такси. «Таксист на глухаря, пассажир в 6-й больнице», - написал участник обсуждения.

Фото vk.com/sova_penza.

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