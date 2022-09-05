Пензенцы не могут дождаться появления остановочных павильонов

05.09.2022 | 17:51

Пензячку по имени Ольга озаботило отсутствие остановочного павильона на конечной остановке в Дальнем Арбекове. Свое возмущение она высказала в чате Октябрьского района в Viber.

«Людям от дождя и ветра негде спрятаться, пожилому человеку - присесть. Фонари не горят. Решите эту проблему, пожалуйста», - обратилась женщина к администрации района.

По состоянию на 17:00 5 сентября ответа горожанка не получила.

Аналогичные жалобы высказывали и жители других районов Пензы. Изначально люди с пониманием отнеслись к отсутствию павильонов, ведь старые меняют на новые. Но ожидание затянулась, и позитивный, казалось бы, процесс стал вызывать негативные эмоции.

Так, долгое время негде спрятаться от солнца или дождя пассажирам, ожидающим прибытия транспорта на остановке «Электромеханика» на улице Свердлова. А вот на Лермонтова, у ПГПУ и областной больницы, павильон появился, но у некоторых восторга не вызвал: конструкцию без боковых стен они сочли «бестолковой».

Источник фото - Ольга, invite.viber.com.