Посетитель пензенского бассейна возмутился навязанной услугой

24.08.2022 | 16:08

У посетителя одного из спортивных сооружений Пензы вызвало недоумение предложение одновременно совмещать два действия - плавать и отдыхать у воды.

С ситуацией, о которой мужчина рассказал редакции портала PenzaInform.ru, он столкнулся в открытом бассейне училища олимпийского резерва в Ахунах.

Посетителям предлагается за дополнительную плату в размере 80 рублей взять в прокат шезлонг, чтобы отдохнуть у воды. Однако сделать это можно лишь в том случае, если оплачен сеанс плавания.

«Еще в прошлом месяце можно было взять шезлонг на час и просто почитать книгу, например, а на следующем сеансе поплавать. А сейчас мы оплачиваем две услуги по полному тарифу, но они являются взаимоисключающими: как можно плавать и пользоваться шезлонгом одновременно?» - недоумевает читатель портала.

По его мнению, такое положение дел можно рассматривать как навязывание услуг.

Пензенец обратил внимание еще на одно неудобство для посетителей-мужчин. «Все контролеры - женщины, они могут в любой момент зайти в мужскую раздевалку по своим делам, тем более у них там личные вещевые ящики», - рассказал он.

Любитель плавания также посетовал на состояние душевых кабин: в некоторых отсутствуют лейки, вентили и другие детали.

В доказательство своих слов он прислал фотографии, на которых запечатлены перечисленные им недочеты.