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Глас народа

Посетитель пензенского бассейна возмутился навязанной услугой

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У посетителя одного из спортивных сооружений Пензы вызвало недоумение предложение одновременно совмещать два действия - плавать и отдыхать у воды.

С ситуацией, о которой мужчина рассказал редакции портала PenzaInform.ru, он столкнулся в открытом бассейне училища олимпийского резерва в Ахунах.

Посетителям предлагается за дополнительную плату в размере 80 рублей взять в прокат шезлонг, чтобы отдохнуть у воды. Однако сделать это можно лишь в том случае, если оплачен сеанс плавания.

«Еще в прошлом месяце можно было взять шезлонг на час и просто почитать книгу, например, а на следующем сеансе поплавать. А сейчас мы оплачиваем две услуги по полному тарифу, но они являются взаимоисключающими: как можно плавать и пользоваться шезлонгом одновременно?» - недоумевает читатель портала.

По его мнению, такое положение дел можно рассматривать как навязывание услуг.

Пензенец обратил внимание еще на одно неудобство для посетителей-мужчин. «Все контролеры - женщины, они могут в любой момент зайти в мужскую раздевалку по своим делам, тем более у них там личные вещевые ящики», - рассказал он.

Любитель плавания также посетовал на состояние душевых кабин: в некоторых отсутствуют лейки, вентили и другие детали.

В доказательство своих слов он прислал фотографии, на которых запечатлены перечисленные им недочеты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А услуги массажистки у бассейна не предлагают? И скажите, пожалуйста, а есть ли бар? После стометровки чертовски хочется коньячку дернуть.

Гость||

А мангал,мангал есть там?

Гость||

А кто вообще разрешил фотографировать внутри стратегического объекта и уж тем более выкладывать фотки?

Гость||

Чо за пьянь здесь комментирует?

Гость||

Туалет-то хоть бесплатный? А то по всякому может быть.

Гость||

Мочалку арендовать можно, спинку потрут?

Гость||

Гость писал(a):

А кто вообще разрешил фотографировать внутри стратегического объекта и уж тем более выкладывать фотки?
Просохни.

Гость||

Гость писал(a):

Туалет-то хоть бесплатный? А то по всякому может быть.
Ага. В парке Белинского туалет вон платный.

Гость||

Зачем вообще в бассейне туалет? Глупость какая.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем вообще в бассейне туалет? Глупость какая.
Пусть тогда плату за каждый попис в воду в прейскурант включают. А то ссут без ограничений. Не порядок.

Имя: Гость
Комментарий:

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