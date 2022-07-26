Жительница Пензы ужаснулась беспорядку рядом с амбулаторией

26.07.2022 | 09:42

Жительница Дальнего Арбекова обратила внимание на беспорядок у амбулатории врача общей практики, расположенной в доме № 93 на улице Ладожской. Своими наблюдениями она поделилась в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте» вечером в понедельник, 25 июля.

«Четвертый день территория возле крыльца и напротив до мусорки засыпана использованными бахилами и упаковками от шприцов. Непонятно, куда смотрит управляющая компания вместе с дворниками... Может, кто подскажет, куда надо обратиться, чтобы это убрали и не допускали впредь?! До заведующей отделением не дозвониться», - рассказала женщина.

В подтверждение своих слов она прикрепила к посту несколько фото.

В комментариях интернет-пользователи усомнились, что уборка мусора входит в зону ответственности завотделением.

Один из подписчиков рекомендовал ей обратиться в администрацию Октябрьского района: «Как у домов мусор, так сразу хозяев штрафовать бегут, пусть теперь и здесь попробуют штраф амбулатории за мусор выписать».

По данным на 9:40 26 июля, официально на жалобу никто не отреагировал.