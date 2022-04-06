Жителя Пензы возмутила неряшливость центра города

В редакцию портала «ПензаИнформ» обратился горожанин, возмущенный отсутствием благоустройства в одном из самых многолюдных мест областного центра.
«Ну что за ужас в центре Пензы?! Остановка «Центральный рынок». Все павильоны обклеены, вместо урн стоят железные бочки, тротуарная плитка «уплыла» куда-то…» - перечислил подписчик.
В доказательство своих слов он представил фото, сделанные возле остановочных павильонов. На них зафиксирована вывороченные из земли кирпичи брусчатки рядом с люком и ржавая емкость, служащая для сбора мусора.
Кроме того, обратная сторона павильона пестрит полусорванными афишами и неряшливыми объявлениями, что также не придает красоты пейзажу.
«Порядок собирается кто-то наводить?» - задал горожанин вопрос.
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А окраины лучше что-ли.