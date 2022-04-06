Сетевое издание|18+|Среда|6 апр 2022|17:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Жителя Пензы возмутила неряшливость центра города

Печать
Telegram

В редакцию портала «ПензаИнформ» обратился горожанин, возмущенный отсутствием благоустройства в одном из самых многолюдных мест областного центра.

«Ну что за ужас в центре Пензы?! Остановка «Центральный рынок». Все павильоны обклеены, вместо урн стоят железные бочки, тротуарная плитка «уплыла» куда-то…» - перечислил подписчик.

В доказательство своих слов он представил фото, сделанные возле остановочных павильонов. На них зафиксирована вывороченные из земли кирпичи брусчатки рядом с люком и ржавая емкость, служащая для сбора мусора.

Кроме того, обратная сторона павильона пестрит полусорванными афишами и неряшливыми объявлениями, что также не придает красоты пейзажу.

«Порядок собирается кто-то наводить?» - задал горожанин вопрос.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А окраины лучше что-ли.

Гость||

Не Пенза а Милитопль какой то

Гость||

Засранный депрессивный городишко

Гость||

Ни разу не видел мусорящего в городе губернатора. А вот всё засирающих вокруг себя буртасов - каждый день

Гость||

Весь город в говне.

Гость||

Тыж голосовал за это.

Гость||

Никто там не забеременела?

Гость||

Гость писал(a):

Тыж голосовал за это.
Да, мы голосовали за это, и если будет надо, то проголосуем еще. А ты скачи мимо.

Гость||

В городе очень грязно, в центре и на окраинах одинаково плохо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте