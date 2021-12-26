Пензячка попросила отапливать маршрутные такси

26.12.2021 | 13:13

Жительница областного центра в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко пожаловалась на холодные маршрутки.

«У нас в городе не отапливается много общественного транспорта. Особенно большой вопрос к маршрутным такси. У них ответ: на улице мороз. Часто езжу на 16-й и 55-й маршрутке. От «Кагау» до Согласия получается 50 минут. Ноги просто промерзают в автобусе повышенной комфортности», - написала пензячка.

Женщина обратила внимание, что морозы не мешают маршрутчикам подолгу стоять на остановках с открытыми дверями.

По мнению горожанки, проблема холодных маршруток не решится без вмешательства главы региона. Пока не ее обращение ответа не поступило.

Во время прямой линии, которая прошла 22 декабря, губернатор Олег Мельниченко затронул проблему общественного транспорта в Пензе. Он напомнил, что город ждет реформа в данной сфере.

Глава региона заявил, что до конца года или же сразу после праздников из Москвы прибудет 40 автобусов, которые оперативно выпустят на маршруты. Тариф будет регулируемым, частично субсидируемым из бюджета.

«Я прошу наших горожан еще чуть-чуть потерпеть, и в 2023 году будет совсем другая ситуация по организации транспортного движения», - подытожил Мельниченко.