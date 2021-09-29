Зареченцы рассказали о нашествии «неистребимой гадости»

29.09.2021 | 14:57

Во вторник, 28 сентября, в зареченской группе в Instagram появилось фото, сделанное в одной из торговых точек закрытого города.

На кадре запечатлено несколько бургеров, завернутых в пищевую пленку, и рядом - таракан.

«Что-то надо делать с нашествием паразитов! Теперь на прилавках...» - написал автор снимка.

Горожане не замедлили откликнуться, перечислив несколько точек общепита и торговли, где тоже были замечены шустрые насекомые. Одна из горожанок пожаловалась на тараканов, бегающих в детском саду, куда она водит ребенка.

«В садиках они живут, а не бегают, причем во всех. В нашем, например, на моей памяти ежемесячно проводили дезинсекцию, а толку на 2-3 недели. Их же могут завезти поставщики с продукцией в коробках, и все... Вот тебе очередное нашествие этой неистребимой гадости», - описал процесс участник обсуждения.

«Если тараканам нравится, значит все натуральное и свежее», - пошутил еще один из комментаторов.

На нашествие тараканов жалуются не только зареченцы, но и жители областного центра. В 2020 году усатые суетливые насекомые оккупировали многоэтажку на Ульяновской, коммуналки в доме на Кулибина, многоквартирный дом на Саранской (предположительно, причиной их появления стала антисанитария), а в 2021-м объели тело мужчины, умершего в квартире на проспекте Строителей.