Сетевое издание|18+|Среда|29 сен 2021|16:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Зареченцы рассказали о нашествии «неистребимой гадости»

Печать

Во вторник, 28 сентября, в зареченской группе в Instagram появилось фото, сделанное в одной из торговых точек закрытого города.

На кадре запечатлено несколько бургеров, завернутых в пищевую пленку, и рядом - таракан.

«Что-то надо делать с нашествием паразитов! Теперь на прилавках...» - написал автор снимка.

Горожане не замедлили откликнуться, перечислив несколько точек общепита и торговли, где тоже были замечены шустрые насекомые. Одна из горожанок пожаловалась на тараканов, бегающих в детском саду, куда она водит ребенка.

«В садиках они живут, а не бегают, причем во всех. В нашем, например, на моей памяти ежемесячно проводили дезинсекцию, а толку на 2-3 недели. Их же могут завезти поставщики с продукцией в коробках, и все... Вот тебе очередное нашествие этой неистребимой гадости», - описал процесс участник обсуждения.

«Если тараканам нравится, значит все натуральное и свежее», - пошутил еще один из комментаторов.

На нашествие тараканов жалуются не только зареченцы, но и жители областного центра. В 2020 году усатые суетливые насекомые оккупировали многоэтажку на Ульяновской, коммуналки в доме на Кулибина, многоквартирный дом на Саранской (предположительно, причиной их появления стала антисанитария), а в 2021-м объели тело мужчины, умершего в квартире на проспекте Строителей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Тараканы на этой планете вымрут последними.

Гость||

В Средней азии тараканы считаются символом бохгатства и если у вас в магазине работают мигранты,то как они их могут травить и изводить?

Гость||

Тараканы ододели совсем!Никакая отрава их не берет!Сами вперёд отправимся,чем от этой мрази избавимся!Если бы ЖКХ подвалы обрабатывали и вокруг мусорных баков убирали!

Гость||

ЗАВАРИТЬ ВОРОТА, ТОГДА НЕ БУДЕТ ТАРАКАНОВ!!!!

Гость||

Хватит народ пугать и так жопа во всем!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте