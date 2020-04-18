Высотный дом на Ульяновской оккупировали тараканы

18.04.2020 | 19:25

Тараканы атакуют жителей высотки на Ульяновской, 19. Даже днем они почти не пытаются скрыться, сидят на стенах квартир, а в темное время суток ползают по спящим людям, попадая в рот и нос.

«Да вон что творится! Уж не знаю, сколько тут морить нужно. А ночью прямо в кровать залезть могут, руками выгребаем», - рассказала Ольга Васюнина.

Спецсредства от насекомых спасают лишь на небольшое время. Травить нужно не в отдельных квартирах, а во всем доме сразу.

«Помогает на три дня. Отовсюду, где только можно, пока спишь, на тебя прыгают. Это ужасно!» - констатировала Алла Афанасьева.

«Собаку, бедную, рвет везде. К доктору везти уже не на что. А все потому, что аэрозолем брызгаешь - она этим дышит, потом ест - и рвет, вот что с ней сделаешь? Докторов-то и не найдешь», - отметила Ольга Васюнина.

Люди из высотки, как и большинство горожан, тараканов не видели годами. Казалось, они исчезли навсегда. Ученые выдвигают разные версии: токсичные строительные материалы, влияние сотовой связи.

Еще в начале 2000-х подобная картина с хождением насекомых строем по квартирам для многих была вполне привычной. Позже лишь соседи неблагополучных семей сталкивались с такой проблемой.

Отвыкшие от насекомых жители дома на Ульяновской винят во всем коммунальщиков: якобы те не содержат в нормальном состоянии подвал. Там царит антисанитария, часто вниз проникают бродяги.

«Я ходила в домоуправление два раза, совершенно никто не реагирует», - пояснила Алла Афанасьева.

Коммунальщики возражают, что капремонт подвала запланирован на 2021 год. Только жители не понимают, почему санобработку технического помещения нельзя сделать уже сейчас.