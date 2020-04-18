Из жизни

Высотный дом на Ульяновской оккупировали тараканы

Печать

Тараканы атакуют жителей высотки на Ульяновской, 19. Даже днем они почти не пытаются скрыться, сидят на стенах квартир, а в темное время суток ползают по спящим людям, попадая в рот и нос.

«Да вон что творится! Уж не знаю, сколько тут морить нужно. А ночью прямо в кровать залезть могут, руками выгребаем», - рассказала Ольга Васюнина.

Спецсредства от насекомых спасают лишь на небольшое время. Травить нужно не в отдельных квартирах, а во всем доме сразу.

«Помогает на три дня. Отовсюду, где только можно, пока спишь, на тебя прыгают. Это ужасно!» - констатировала Алла Афанасьева.

«Собаку, бедную, рвет везде. К доктору везти уже не на что. А все потому, что аэрозолем брызгаешь - она этим дышит, потом ест - и рвет, вот что с ней сделаешь? Докторов-то и не найдешь», - отметила Ольга Васюнина.

Люди из высотки, как и большинство горожан, тараканов не видели годами. Казалось, они исчезли навсегда. Ученые выдвигают разные версии: токсичные строительные материалы, влияние сотовой связи.

Еще в начале 2000-х подобная картина с хождением насекомых строем по квартирам для многих была вполне привычной. Позже лишь соседи неблагополучных семей сталкивались с такой проблемой.

Отвыкшие от насекомых жители дома на Ульяновской винят во всем коммунальщиков: якобы те не содержат в нормальном состоянии подвал. Там царит антисанитария, часто вниз проникают бродяги.

«Я ходила в домоуправление два раза, совершенно никто не реагирует», - пояснила Алла Афанасьева.

Коммунальщики возражают, что капремонт подвала запланирован на 2021 год. Только жители не понимают, почему санобработку технического помещения нельзя сделать уже сейчас.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

жуть то кака.

Гость||

ОБЩАГА?

Гость||

А сегодня гбддешники оккупировали ул.Ставского,местных жителей штрафуют за переход внутриквартальной дороги.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте