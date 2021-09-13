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Глас народа

У дома в центре Пензы собираются наркоманы и бомжи

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Жители Пензы попросили навести порядок на площадке рядом с домом № 40 на улице Московской. По словам горожан, двор здания, в котором располагается магазин «Малыш», находится в удручающем состоянии.

«Забор сломан, все ходят туда в туалет, там собираются наркоманы, алкаши, бомжи! Дети лазают по заброшенным недостроенным зданиям!» - перечислила проблемы пензячка. Жалобу она опубликовала в комментариях в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Ее поддержала еще одна интернет-пользовательница: «Центр города, куда почти все дети ходят гулять, а безопасность детей на втором плане: вместо паркинга машины все сюда едут, рядом кафе с громкой музыкой и пьяными танцорами, освещения нет на детской площадке. Спортивная площадка превратилась в площадку для выгула собак».

Представители власти на жалобы пока не отреагировали.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Забор сломан, все ходят туда в туалет, там собираются наркоманы, алкаши, бомжи! Дети лазают по заброшенным недостроенным зданиям!
Радуйтесь! Очень популярное место. Буду там днюху справлять.

Гость||

Это безобразие из-за химеры дырявой лошади...

Уберите эту дрянь из города в Рамзай и всё будет хорошо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители власти на жалобы пока не отреагировали.
Представители власти в социальных сетях работают анонимно. Неизвестно кто тебе отвечает.

Гость||

Гость писал(a):

Это безобразие из-за химеры дырявой лошади...

Уберите эту дрянь из города в Рамзай и всё будет хорошо.

Мнение псхически больных не спрашивали.

Гость||

У меня теща с бомжом опять подралась.

Гость||

Гость писал(a):

Мнение псхически больных не спрашивали.
Таки и не вякайте,ущербные...

Гость||

В центре живут, и ещё жалуются!

Везде есть свои плюсы и минусы.

Гость||

Гость писал(a):

У меня теща с бомжом опять подралась.
Кто победил? Или как обычно?

Гость||

Это всё так плохо из-за жадности. Нет старого губернатора и не дают деньги ,что бы поставить дырявому Иван-коню бабу евойную дывявую и евойных ребятишек-жеребят.

А гадить можно и под кусты во дворах сходить,перегниёт всё,чай не химия какая...

Гость||

Гость писал(a):

У меня теща с бомжом опять подралась.

Кто победил? Или как обычно?

Как всегда,чуть не забеременела...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вместо паркинга машины все сюда едут,
Вот вам последствия платных парковок! Наслождайтесь! Это было предсказуемо! Вандалы из гор.аднистрации специально проблемы жителям города создают!

Гость||

Гость писал(a):

Вот вам последствия платных парковок! Наслождайтесь! Это было предсказуемо! Вандалы из гор.аднистрации специально проблемы жителям города создают!
В городе должны быть только платные парковки. Всё правильно. Бесплатное место к машине не прилагается. Особенно в центре.

Гость||

Гость писал(a):

В городе должны быть только платные парковки. Всё правильно. Бесплатное место к машине не прилагается. Особенно в центре.
Должны быть только бесплатные, тогда проблемы с транспортной инфраструктурой решаться ежесекундно! Платные должны быть только паркинг для велосепидистов и самокатчиков, чтобы не портили собственность города привязывая своих коней к деревьям и архитектурным сооружениям!

Имя: Гость
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