У дома в центре Пензы собираются наркоманы и бомжи

13.09.2021 | 09:14

Жители Пензы попросили навести порядок на площадке рядом с домом № 40 на улице Московской. По словам горожан, двор здания, в котором располагается магазин «Малыш», находится в удручающем состоянии.

«Забор сломан, все ходят туда в туалет, там собираются наркоманы, алкаши, бомжи! Дети лазают по заброшенным недостроенным зданиям!» - перечислила проблемы пензячка. Жалобу она опубликовала в комментариях в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Ее поддержала еще одна интернет-пользовательница: «Центр города, куда почти все дети ходят гулять, а безопасность детей на втором плане: вместо паркинга машины все сюда едут, рядом кафе с громкой музыкой и пьяными танцорами, освещения нет на детской площадке. Спортивная площадка превратилась в площадку для выгула собак».

Представители власти на жалобы пока не отреагировали.