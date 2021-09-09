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Глас народа

В поселке ЗИФ вновь сорваны сроки строительства насосной станции

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Несмотря на обещание мэра Пензы Андрея Лузгина, жители поселка ЗИФ так и не увидели воду в своих домах.

Об этом в среду, 8 сентбяря, в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко написал подписчик.

«Просим вас всеми жителями поселка ЗИФ, находящегося в черте города Пензы, взять под свой контроль подключение воды в дома, сроки были установлены до 1 сентября 2021 года. Жители поселка планируют митинговать из-за постоянных срывов сроков чиновниками. А также всеми жителями поселка просим Вас приехать к нам в поселок 12 сентября в 11:00 часов и разобраться по вопросу водоснабжения. А вообще воды нет с момента основания поселка, нами заинтересовались только после обращения в администрацию президента», - гласит его обращение.

Ответа на него пока не поступило.

14 июля текущего года мэр Андрей Лузгин во время личного приема граждан отметил, что ход прокладки водопровода проверяется еженедельно.

На тот момент, по его словам, трубы уже полностью уложили, установили колодцы, сделали фундамент под резервуары, приобрели дизель-генератор и приступили к работам на распределительной насосной станции. Специалистом предстояло обустроить три резервуара, насосную станцию подкачки, подключить электричество и благоустроить территорию.

«Насосная группа и оборудование для резервуара заказаны, материалы поступят в начале августа. До 1 сентября стоит задача сдать объект и еще в течение двух недель подключить», - заявил тогда градоначальник.

Однако сроки сдачи объекта были вновь сорваны.

Известно, что их уже неоднократно переносили. Так, экс-губернатор Иван Белозерцев пообещал жителям ЗИФа, что воду им подключат в сентябре 2020 года. Однако подрядчик, выигравший торги, не выполнил свои обязательства.

На объект зашли другие специалисты. Но темпы их работы также насторожили жителей поселка. В июле они отмечали, что присутствующие на объекте люди просто сидят. Как оказалось, в сметах допущены ошибки на немалые суммы. Возведение станции снова приостановилось.

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Гость||

Митинговать говорите? А какая статья у нас в УК за призывы к экстремизму? Надеюсь ВРИО уже передал информацию в компетентные органы...

Гость||

Вы за это проголосовали

Гость||

Гость писал(a):

А какая статья у нас в УК за призывы к экстремизму?
Ст 280 УК РФ ч.2 (в данном случае), до 5-ти лет...

Гость||

Каждому!

Гость||

это не поселок,а резервация......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители поселка планируют митинговать
э вы там вы прекращайте расшатывать лодку. митинговать незя что вы милые выкиньте из своей головушки мысли о митингах. Думайте лучше готовьтесь повышенно в действующем режиме в масочках о вакцинации о ковиде

Гость||

я уж подумал они забыли про отсутствии водицы а нет нет иногда вспоминают.

Гость||

это перед выборами, потом забудут...

Гость||

городишко сравнимо с болотцем так иногда лягушата по квакивают и то перед дождем.

Гость||

надо там мутить храм ну или на край крестовый ход. Сначала надо храм а уж потом с водицей разбираться может она и не нужна будет потом

Гость||

Голосовакам по 10ке на кости́ бросили, они теперь хоть за дьявола проголосуют

Гость||

Голосовакам по 10ке на кости́ бросили, они теперь хоть за дьявола проголосуют

Имя: Гость
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