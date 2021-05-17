Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|12:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

В Кузнецке из-за сноса памятника может рухнуть дом по соседству

Печать

Снос исторического здания на Рабочей улице в Кузнецке взволновал не только специалистов пензенского отделения общества охраны памятников, но и жителей соседнего дома.

В понедельник, 17 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился кузнечанин Евгений Ж. Он рассказал, что живет в доме № 209 1964 года постройки, стена к стене примыкающем к зданию бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии, которое ныне демонтируется.

«Наш дом двухэтажный, восьмиквартирный, построен из кирпича, фундамента нет, перекрытия деревянные. Сейчас приступили к сносу бывшего штаба, возникла крайне опасная ситуация. Слом того дома приведет к тому, что посыплется и наша стена. Мы все останемся в итоге без крыши над головой», - пожаловался кузнечанин.

Мужчина добавил, что землю, где сейчас располагается историческое здание, купил застройщик. Там планируется возведение 10-этажного жилого дома. Новосторойку от здания, где живет кузнечанин, будет отделять 6 метров.

План застройки размещен на сайте администрации Кузнецка.

«Там строить опасно. Рытье котлована, вбивание свай - все в итоге приведет к тому, что рухнет наш дом, поскольку все очень и очень близко расположено», - сообщил Евгений.

По словам мужчины, 26 мая в 11:00 всех жильцов, и его в том числе, пригласили на слушания в малом зале городской администрации. Компания попытается получить разрешение на строительство.

«Будет ли взято в расчет наше мнение, все эти данные и обстоятельства? Я в этом не уверен», - засомневался кузнечанин.

В заключение Евгений потребовал от властей города и врио губернатора Олега Мельниченко обратить внимание на происходящее.

«Как вообще можно сносить здание, тесно слепленное с жилым домом? Это закончится повреждением стены. Что делать нам, жильцам?» - задал вопрос кузнечанин.

Ранее сотрудники пензенского отделения охраны памятников истории и культуры потребовали остановить снос здания бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии и эвакогоспиталя, включить его в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.

0
0
0
0
 
penzainform.ru||

Снос исторического здания на Рабочей улице в Кузнецке взволновал не только специалистов пензенского отделения общества охраны памятников, но и жителей соседнего дома.

В понедельник, 17 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился кузнечанин Евгений Ж. Он рассказал, что живет в доме № 209 1964 года постройки, стена к стене примыкающем к зданию бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии, которое ныне демонтируется.

{PHOTO:2}

«Наш дом двухэтажный, восьмиквартирный, построен из кирпича, фундамента нет, перекрытия деревянные. Сейчас приступили к сносу бывшего штаба, возникла крайне опасная ситуация. Слом того дома приведет к тому, что посыплется и наша стена. Мы все останемся в итоге без крыши над головой», - пожаловался кузнечанин.

{PHOTO:3}

Мужчина добавил, что землю, где сейчас располагается историческое здание, купил застройщик. Там планируется возведение 10-этажного жилого дома. Новосторойку от здания, где живет кузнечанин, будет отделять 4 метра.

План застройки размещен на сайте администрации Кузнецка.

{PHOTO:4}

«Там строить опасно. Рытье котлована, вбивание свай - все в итоге приведет к тому, что рухнет наш дом, поскольку все очень и очень близко расположено», - сообщил Евгений.

{PHOTO:5}

По словам мужчины, 26 мая в 11:00 всех жильцов, и его в том числе, пригласили на слушания в малом зале городской администрации. Компания попытается получить разрешение на строительство.

{PHOTO:6}

«Будет ли взято в расчет наше мнение, все эти данные и обстоятельства? Я в этом не уверен», - засомневался кузнечанин.

В заключение Евгений потребовал от властей города и врио губернатора Олега Мельниченко обратить внимание на происходящее.

{PHOTO:7}

«Как вообще можно сносить здание, тесно слепленное с жилым домом? Это закончится повреждением стены. Что делать нам, жильцам?» - задал вопрос кузнечанин.

Ранее сотрудники пензенского отделения охраны памятников истории и культуры потребовали остановить снос здания бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии и эвакогоспиталя, включить его в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

penzainform.ru писал(a):

включить его в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.
За чей счет? Оно все равно рухнет ибо никому в таком виде не нужно.

Гость||

А заодно расселить этот дом не судьба?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте