В Кузнецке из-за сноса памятника может рухнуть дом по соседству

17.05.2021 | 11:23

Снос исторического здания на Рабочей улице в Кузнецке взволновал не только специалистов пензенского отделения общества охраны памятников, но и жителей соседнего дома.

В понедельник, 17 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился кузнечанин Евгений Ж. Он рассказал, что живет в доме № 209 1964 года постройки, стена к стене примыкающем к зданию бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии, которое ныне демонтируется.

«Наш дом двухэтажный, восьмиквартирный, построен из кирпича, фундамента нет, перекрытия деревянные. Сейчас приступили к сносу бывшего штаба, возникла крайне опасная ситуация. Слом того дома приведет к тому, что посыплется и наша стена. Мы все останемся в итоге без крыши над головой», - пожаловался кузнечанин.

Мужчина добавил, что землю, где сейчас располагается историческое здание, купил застройщик. Там планируется возведение 10-этажного жилого дома. Новосторойку от здания, где живет кузнечанин, будет отделять 6 метров.

План застройки размещен на сайте администрации Кузнецка.

«Там строить опасно. Рытье котлована, вбивание свай - все в итоге приведет к тому, что рухнет наш дом, поскольку все очень и очень близко расположено», - сообщил Евгений.

По словам мужчины, 26 мая в 11:00 всех жильцов, и его в том числе, пригласили на слушания в малом зале городской администрации. Компания попытается получить разрешение на строительство.

«Будет ли взято в расчет наше мнение, все эти данные и обстоятельства? Я в этом не уверен», - засомневался кузнечанин.

В заключение Евгений потребовал от властей города и врио губернатора Олега Мельниченко обратить внимание на происходящее.

«Как вообще можно сносить здание, тесно слепленное с жилым домом? Это закончится повреждением стены. Что делать нам, жильцам?» - задал вопрос кузнечанин.

Ранее сотрудники пензенского отделения охраны памятников истории и культуры потребовали остановить снос здания бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии и эвакогоспиталя, включить его в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.