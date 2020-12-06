06.12.2020 | 10:29

В объектив видеорегистратора водителя попали маневры автомобилистов, едва не закончившиеся серьезным ДТП. Инцидент произошел на выезде из Пензы утром в субботу, 5 декабря.

На кадрах, появившихся в соцсети Instagram, автомобиль «Нива», который двигается по трассе на Тамбов. Через несколько секунд водитель отечественной легковушки ускоряется, собираясь совершить обгон бензовоза, однако закончить маневр ему не удается.

Управлявший цистерной автомобилист неожиданно поворачивает налево, преграждая путь «Ниве». Ее водитель успевает затормозить и вывернуть руль в самый последний момент. Столкновения удается избежать.

«На «Ниве» седой стал по ходу», «Да, «Нива» в кашу бы была», - прокомментировали случившееся пользователи.

Они отметили, что в инциденте есть вина обоих автомобилистов.

«Фура должна была заранее поворотник включить», «Водитель «Нивы» виноват сам. Голова фуры пошла налево, а «Нива» вылетела из-под зада и резко», - написали пензенцы.

Видео instagram.com/penzach1.