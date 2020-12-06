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Глас народа | Пензенец поделился кадрами опасного поворота бензовоза

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В объектив видеорегистратора водителя попали маневры автомобилистов, едва не закончившиеся серьезным ДТП. Инцидент произошел на выезде из Пензы утром в субботу, 5 декабря.

На кадрах, появившихся в соцсети Instagram, автомобиль «Нива», который двигается по трассе на Тамбов. Через несколько секунд водитель отечественной легковушки ускоряется, собираясь совершить обгон бензовоза, однако закончить маневр ему не удается.

Управлявший цистерной автомобилист неожиданно поворачивает налево, преграждая путь «Ниве». Ее водитель успевает затормозить и вывернуть руль в самый последний момент. Столкновения удается избежать.

«На «Ниве» седой стал по ходу», «Да, «Нива» в кашу бы была», - прокомментировали случившееся пользователи.

Они отметили, что в инциденте есть вина обоих автомобилистов.

«Фура должна была заранее поворотник включить», «Водитель «Нивы» виноват сам. Голова фуры пошла налево, а «Нива» вылетела из-под зада и резко», - написали пензенцы.

Видео instagram.com/penzach1.

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Гость||

На ниве как праститутка

Гость||

«Водитель «Нивы» виноват сам. Голова фуры пошла налево, а «Нива» вылетела из-под зада и резко»,

Совсем ку-ку. Вас бы на место водителя Нивы. А то, что бензовоз вывернул не со своего ряда, ничего? Нива виновата? Да вы дебилы!

Гость||

да и владельца регистратора прав лишить. какого на встречку полез, где разметка запрещает?

Гость||

Напротив микрорайона Юго-западный. Здесь двойная сплошная.

Гость||

Водители работают по 36 часов подряд. Иначе на жизнь не хватит.

Гость||

Гость писал(a):

Водители работают по 36 часов подряд. Иначе на жизнь не хватит.
Да, если водитель не выспится, он опасней пьяного. Жаль, что не контролируют никак рабочий график и хозяева фур торопят, им надо деньги побыстрей и побольше.

Гость||

Насколько я помню,там вообще сплошная двойная, какие развороты??? Водителя бензовоза лишить прав пожизненно

Имя: Гость
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