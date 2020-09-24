24.09.2020 | 08:29

Пензенец заметил орфографическую ошибку на информационном щите, который рабочие установили у входа на подвесной мост.

В данный момент специалисты проводят пескоструйную очистку и готовятся приступить к покраске объекта в красный цвет, поэтому часть его закрыта. Именно об этом предупреждает щит, фото которого горожанин разместил в среду, 23 сентября, в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Производиться пескоструйная обработка и покрасочные работы», - гласит надпись. «ПроизводитЬся», - отметил автор снимка в комментарии.

Некоторых пензенцев ошибка позабавила, у некоторых вызвала раздражение.

«Эх, прав был Задорнов, его шутки в реалии жизни превращаются», «Все ясно: делают узбеки», «Ну какие рабочие, такой и русский язык», «Граммар-наци негодуют! Я в том числе! Если допустить возможность ошибок в русском языке, то скоро допустят ошибки в ГОСТах», - написали они.

Жители областного центра нередко замечают неточности в информационных сообщениях, предназначенных для широкого круга людей. Так, в июне 2019 года пензенец нашел ошибку на плакате в здании администрации Первомайского района. «Выплата производиться ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 лет», - утверждается в тексте, хотя даже пятиклассник знает, что в этом случае мягкий знак в слове «производится» не нужен. «Стыд!» - заявил тогда возмущенный мужчина.

В августе 2018-го пензячка увидела ошибку в памятке, помещенной за спиной водителя автобуса № 70, где перечисляются действия, которые должны быть выполнены для предупреждения и в случае проведения теракта.

Она назвала несколько грубых орфографических ошибок, которые в процессе чтения могут усвоить дети. «Теперь они будут знать, что пишется «преметы» и «антитеррорестическая». Вот у нас все так: постоянно какие-то недочеты, недосмотры. И всем дела нет», - прокомментировала женщина.

В марте 2018-го другую горожанку возмутила ошибка, допущенная в информационном плакате, который посвящен 35-летию Музея одной картины. Основная надпись на нем выглядит так: «35-лет музею одной картины!»

Фото Константина Безымянного, vk.com/penza_live.