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Глас народа | Пензенец указал на ошибку на щите у подвесного моста

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Пензенец заметил орфографическую ошибку на информационном щите, который рабочие установили у входа на подвесной мост.

В данный момент специалисты проводят пескоструйную очистку и готовятся приступить к покраске объекта в красный цвет, поэтому часть его закрыта. Именно об этом предупреждает щит, фото которого горожанин разместил в среду, 23 сентября, в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Производиться пескоструйная обработка и покрасочные работы», - гласит надпись. «ПроизводитЬся», - отметил автор снимка в комментарии.

Некоторых пензенцев ошибка позабавила, у некоторых вызвала раздражение.

«Эх, прав был Задорнов, его шутки в реалии жизни превращаются», «Все ясно: делают узбеки», «Ну какие рабочие, такой и русский язык», «Граммар-наци негодуют! Я в том числе! Если допустить возможность ошибок в русском языке, то скоро допустят ошибки в ГОСТах», - написали они.

Жители областного центра нередко замечают неточности в информационных сообщениях, предназначенных для широкого круга людей. Так, в июне 2019 года пензенец нашел ошибку на плакате в здании администрации Первомайского района. «Выплата производиться ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 лет», - утверждается в тексте, хотя даже пятиклассник знает, что в этом случае мягкий знак в слове «производится» не нужен. «Стыд!» - заявил тогда возмущенный мужчина.

В августе 2018-го пензячка увидела ошибку в памятке, помещенной за спиной водителя автобуса № 70, где перечисляются действия, которые должны быть выполнены для предупреждения и в случае проведения теракта.

Она назвала несколько грубых орфографических ошибок, которые в процессе чтения могут усвоить дети. «Теперь они будут знать, что пишется «преметы» и «антитеррорестическая». Вот у нас все так: постоянно какие-то недочеты, недосмотры. И всем дела нет», - прокомментировала женщина.

В марте 2018-го другую горожанку возмутила ошибка, допущенная в информационном плакате, который посвящен 35-летию Музея одной картины. Основная надпись на нем выглядит так: «35-лет музею одной картины!»

Фото Константина Безымянного, vk.com/penza_live.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Там просто не дописали. Продолжение : не будут.

Гость||

Так же и покрасят. Или пАкрасят.

Гость||

Гость писал(a):

Так же и покрасят. Или пАкрасят.
Мадам, Вам шашечки или ехать?

Гость||

Подвесной мост «Дружбы».

Гость||

Дебилы пишут для дебилов. Все нормально.

Гость||

Гость писал(a):

Так же и покрасят. Или пАкрасят.
Покрасют!

Гость||

Гость писал(a):

Так же и покрасят. Или пАкрасят.
Да хоть пЫкрасят,хоть пУкрасят ,но только не в красный.Если потом разум вернёт ,то будет сложно до конца счистить красную грунт-эмаль ,при покраске допустим с серо-серебристый будет эффект ржавчины наблюдаться ,при сколах или непрокрасе. Кроме того эта красная пыль может осесть на серой гранитной набережной и испортить покрытие.Как же этот кретин Иоффе достал со своей дурью и чем дальше тем хуже,может он действительно сатанист?Чёрные виселицы разных форм,красный мост ,клумбы напоминающие могилы ,каменные плацы .

Гость||

Кроваво красный мост

Дмитрий Н. Мотовилов||

Указую на ошибку на литых крышках люков по ул. Московской: царём велено было не город, а крепость строить. Город уже был построен, на месте слияния Суры и Пензы.

Гость||

Эх, тяжело Вам, образованному человеку, здесь жить.

Гость||

А модер трёт сарказм, т.к. сам неграмотный))

Имя: Гость
Комментарий:

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