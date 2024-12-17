В «Единой России» обсудили ход работ по программам капремонта и строительства школ

17.12.2024 | 19:21

Капремонт школ по всей стране останется в приоритете в ближайшие годы. Акцент на этом Президент РФ Владимир Путин сделал на XXII съезде партии, сообщает ER.ru.

К 2031 году предстоит капитально отремонтировать порядка 11 000 зданий, уточнил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.

«Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно», - заявил он, отметив, что за время ее действия в эксплуатацию введены 1 682 детских сада и 1 439 школ.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы еще 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идет о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», - сказал секретарь генсовета партии.

По его словам, работы по капремонту школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, в Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и 7 детсадов в 38 регионах. При этом 17 субъектов в нарушение ранее данных гарантий уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.

«Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках», - заявил Владимир Якушев, подчеркнув, что заказчиками должны быть профессиональные строители.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, заверил Владимир Якушев. Партия уже закрепила депутатов за всеми объектами - на трехлетку их почти 4 500.

В завершение Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил еще более тщательно организовать все процессы по президентским программам.

«Необходимо контролировать подрядчиков, мониторить их финансовое состояние, возникающие сложности, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много», - заключил он.

На XXII съезде «Единой России» президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные работы должны завершиться более чем в 11 000 зданий по всей стране.