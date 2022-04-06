В Пензе назначен новый руководитель управления капстроительства

В Пензе назначен начальник управления капитального строительства. Им стал Вадим Астафьев, ранее занимавший должность заместителя руководителя.
Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.
«Вадим Астафьев родился 28 октября 1970 года в Пензе. Окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство».
До назначения в управление капитального строительства города работал заместителем руководителя в одной из строительных организаций Пензы. Ранее занимал руководящие должности в частных структурах. Стоит отметить, что 18 июля 2017 года он включен в Национальный реестр специалистов в области строительства», - уточнили в мэрии.
Смену начальника управления капстроительства 25 марта на сессии гордумы анонсировал глава администрации Пензы Александр Басенко.
«Принято решение, руководитель муниципального казенного учреждения (Павел Семенов. - Прим. ред.) написал заявление», - сообщил он тогда. Басенко рассказал о кадровых переменах в УКС в связи с тем, что депутаты напомнили о сложной ситуации со строительством резервуара для очистки сточных вод в микрорайоне Шуист.
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