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Политика

В Пензенской области не потратят деньги на оборудование для Заксобра

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Оборудование, которое депутаты Законодательного собрания Пензенской области используют во время сессии, обновлять пока не будут, несмотря на то что оно устарело. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил губернатор Олег Мельниченко в ответ на просьбу одного из народных избранников.

«Олег Владимирович, может быть, заложите в бюджет обновление мониторов? Они уж старенькие, не видно ничего», - обратился к главе региона на сессии Александр Гуляков.

«Давайте пока поработаем на этом. Вы в курсе, какие средства уходят на специальную военную операцию? Более того, мной принят указ о введении режима бюджетной экономии в Пензенской области», - отреагировал Олег Мельниченко.

Тему прокомментировал и председатель Заксобра Вадим Супиков. Он рассказал, что с весны смета на оборудование выросла с 30 млн до 100 млн.

«Сегодня там не только мониторы, но и система, с помощью которой мы голосуем, то, что у нас на столах. Это хорошая немецкая система, но, если она один раз выйдет из строя, мы будем карточками голосовать или руками. У нас нет сегодня обслуживания этой системы, починить ее крайне сложно, и купить новую тоже сложно. Но когда Олег Владимирович скажет, тогда мы этот вопрос и поднимем», - резюмировал Вадим Супиков.

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Источник — фото областного заксобра
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