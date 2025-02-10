Второй кандидат на пост главы Пензы получил новую должность

10.02.2025 | 11:02

Мария Комарова, являвшаяся вторым кандидатом на пост главы Пензы, получила новую должность. Она стала заместителем главы администрации Железнодорожного района. О назначении в понедельник, 10 февраля, сообщил глава Пензы Олег Денисов.

До этого Комарова руководила детским садом «Рощица» (филиал сада № 23)

«Мария Валерьевна будет курировать социальное направление. Ранее она трудилась в сфере образования. Уверен, что свои знания и опыт Мария Валерьевна будет успешно применять для развития района», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Комарова, претендовавшая на пост главы Пензы, подала документы в конкурсную комиссию вечером в предпоследний день приема, 24 января.

Озвучивая свою программу развития областного центра, она подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить системе дошкольного, школьного и внешкольного образования, транспортной доступности всех микрорайонов, сферам экономики и туризма.

Как известно, победу одержал Олег Денисов. За его кандидатуру высказались 29 депутатов, против - 1. После таких результатов по кандидатуре Марии Комаровой решили не голосовать.