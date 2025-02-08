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Политика

В Заречном директор «Автотранса» решил продать его и потерял место

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В Заречном директора МП «Автотранс» уволили после предложения продать предприятие частникам. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.

«Поступило обращение от руководства АО «Автотранс» о необходимости продажи предприятия в частные руки. Поскольку основная задача «Автотранса» - эффективная, качественная и безопасная перевозка пассажиров, мы решили узнать мнение зареченцев о продаже предприятия. Был проведен опрос жителей города, которые, опасаясь, что и без того сложная ситуация с автобусами станет только хуже, высказались против продажи «Автотранса», - рассказал он.

По словам Костина, 3 месяца назад директор предприятия Эдуард Кузовков восстановился в должности по решению суда и набрал новую команду. Однако положительных сдвигов в работе городского транспорта не наблюдается.

Так, осенью прошлого года машин на межмуниципальном маршруте стало значительно меньше. В связи с этим пришлось ввести временный график движения автобусов № 101 и 103 по рабочим дням.

В конце января АО «Автотранс» установило для автобусов № 103 Заречный - Пенза новое расписание по выходным дням и праздникам. Тем не менее, сделал вывод глава Заречного, ситуация так и не нормализовалась.

«Автобусы ходят редко, с отставанием по графику. Зареченцы обращаются с жалобами на движение автобусов даже на прямую линию президенту. Никакого улучшения нет. Люди часами мерзнут на остановках», - перечислил претензии Костин.

По его мнению, вместо того чтобы развивать транспортное предприятие, руководство пытается отдать его в частные руки, тем самым расписываясь в собственном бессилии.

Последней каплей, переполнившей терпение главы Заречного, стало заявление об отпуске, поданное директором «Автотранса».

«Когда у нас такой сложный момент и предприятие лихорадит, это вообще странно выглядит. Принимая во внимание то, что предприятие является стратегическим для города и имеет огромное социальное значение, мы с депутатами приняли решение: если руководитель «Автотранса» Кузовков хочет идти в отпуск, то пусть идет... только совсем. И мы приняли решение о его увольнении. Я уверен, что новая команда найдет пути для решения тех проблем и задач, которые стоят перед предприятием», - заявил Алексей Костин.

Постановление и распоряжение об освобождении Эдуарда Кузовкова от занимаемой должности уже подписаны, сообщает издание «Город Z». Новым директором «Автотранса» назначен Владимир Аброськин.

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