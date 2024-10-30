Водителей автобусов Заречный - Пенза косит болезнь

30.10.2024 | 12:21

Жители Заречного с большим трудом добираются до Пензы и обратно. Количество автобусов, перевозящих пассажиров между двумя городами, резко сократилось.

Ситуация активно обсуждается в телеграм-канале Заречного.

«Студенты сегодня уехать не могли и туда и обратно. Как автобусы будут теперь ходить, может, кто-то знает?», «Очень много внутригородских маршрутов. Их надо сокращать. А вот маршруты А, АМ, АЗ всегда должны ходить строго по графику», «Кто завтра едет в Пензу к 9:00-9:30? Давайте на такси скинемся», - пишут горожане.

Как выяснилось, причиной нехватки общественного транспорта стал рост заболеваемости среди водителей. Эта информация вызвала недовольство у зареченцев.

«Зимой у них автобусы не едут, потому что дорога плохая, осенью водители болеют, а автобусы в рейсе ломаются», «Надо водителям костюмы биологической защиты выдавать», «Будет замечательно, если долго стоящие на остановке тоже заболеют. Это оптимизирует пассажиропоток и позволит водителям автобусов расслабиться и болеть дальше», - иронизируют горожане.

«Вам русским языком было написано: в связи с резким повышением заболеваемости среди водителей. Это означает, что НЕТ водителей. От слова совсем!!! Автобус без водителя не поедет. Без кондуктора может, а вот без водителя - ну никак», - уже без всяких шуток написала одна из подписчиц канала.

В результате зареченское МП «Автотранс» разработало временный график движения автобусов № 101 и 103 по рабочим дням.

Первый автобус № 101 уходит из Заречного в 6:00, последний - в 22:00. Уехать из закрытого города можно в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55 и 22:00. С Пензы-I первая машина отъезжает в 7:00, последняя - в 23:00. В 16:00 автобуса нет.

Автобус № 103 утром отправляется из Заречного в 5:30, с Пензы-I - в 6:30. Машина ходит каждый час до 21:30 (из Заречного) и 22:30 (обратно).

Подробнее с расписанием движения автобусов можно ознакомиться здесь.