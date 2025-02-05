Конкурс на пост главы Пензы: Мария Комарова озвучила свою программу

05.02.2025 | 11:02

В среду, 5 февраля, на внеочередной сессии городской думы кандидат на пост главы Пензы Мария Комарова изложила свою программу развития областного центра.

По ее мнению, особое внимание необходимо уделить системе дошкольного, школьного и внешкольного образования, транспортной доступности всех микрорайонов, сферам экономики и туризма.

В частности, в своем выступлении Мария Комарова отметила, что необходимо формировать улично-дорожную сеть с учетом новой застройки, создавать новые транспортные узлы, обеспечивать население парковочными местами, добиваться приоритета общественного транспорта по сравнению с личным путем сокращения интервалов в движении автобусов. Также она подчеркнула важность адаптации городской среды под передвижение на различных видах транспорта.

Для развития туристической инфраструктуры Комарова призвала укреплять и продвигать имидж Пензы, создавать и тиражировать бренды локальных мест на внешних рынках, продолжать формирование ярких событий и проектов.

Кроме того, она коснулась сферы здравоохранения, отметив важность создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, популяризации физической культуры и здорового образа жизни, призвала создавать благоприятную среду для развития бизнеса и стимулировать развитие молодежного предпринимательства.

Мария Комарова - заместитель заведующей детским садом № 23 «Росиночка», ее документы поступили в конкурсную комиссию вечером в предпоследний день приема, 24 января. Соперником является временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов.

После выступления кандидатов депутаты гордумы путем голосования определят, кто на ближайшие 5 лет возглавит Пензу.

Пост стал вакантным, так как в октябре 2024 года Александр Басенко по собственному желанию досрочно сложил полномочия.