На конкурс кандидатур на должность главы Пензы подана лишь 1 заявка

21.01.2025 | 12:00

По состоянию на вторник, 21 января, на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Пензы подана лишь одна заявка.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила начальник отдела муниципальной службы и кадров мэрии Наталья Ипатова, входящая в конкурсную комиссию.

Претендентом является Олег Денисов, временно исполняющий полномочия главы города. Он представил пакет документов 27 декабря.

Прием заявок на конкурс стартовал 24 декабря и завершится 27 января. Сама процедура назначена на 30-е число. Она начнется в 14:00 в администрации Пензы (площадь Маршала Жукова, 4).

Должность стала вакантной после того, как в октябре Александр Басенко досрочно

сложил полномочия по собственному желанию.