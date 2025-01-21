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Политика

На конкурс кандидатур на должность главы Пензы подана лишь 1 заявка

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По состоянию на вторник, 21 января, на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Пензы подана лишь одна заявка.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила начальник отдела муниципальной службы и кадров мэрии Наталья Ипатова, входящая в конкурсную комиссию.

Претендентом является Олег Денисов, временно исполняющий полномочия главы города. Он представил пакет документов 27 декабря.

Прием заявок на конкурс стартовал 24 декабря и завершится 27 января. Сама процедура назначена на 30-е число. Она начнется в 14:00 в администрации Пензы (площадь Маршала Жукова, 4).

Должность стала вакантной после того, как в октябре Александр Басенко досрочно

сложил полномочия по собственному желанию.

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