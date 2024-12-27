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Политика

Претендент на должность главы Пензы подал документы на конкурс

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В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Пензы начали поступать документы от претендентов.

В пятницу, 27 декабря, о своем участии в процедуре сообщил Олег Денисов, временно исполняющий полномочия главы города.

Претендент на должность главы Пензы подал документы на конкурс

«Для меня это осознанный выбор! Моя жизнь неразрывно связана с Сурским краем. Я родился и вырос в Пензенской области. Много лет вместе с семьей живу в Пензе. После военной карьеры посвятил себя муниципальной службе.

Возглавлял администрации Железнодорожного района города Пензы и Белинского района Пензенской области. Работал заместителем главы администрации Пензы по городскому хозяйству, затем - по направлению социальной политики. Считаю, что в случае одобрения моей кандидатуры депутатским корпусом мой многолетний опыт будет востребован для дальнейшего развития Пензы», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

О других кандидатурах пока неизвестно. Сам конкурс назначен на 30 января 2025 года. Должность стала вакантной из-за досрочного сложения полномочий Александром Басенко, который покинул пост по собственному желанию в октябре.

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Источник — фото № 2 со страницы Олега Денисова
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