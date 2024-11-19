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Политика

В Пензенской области сменился и. о. министра цифрового развития и связи

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Во вторник, 19 ноября, на заседании правительства Пензенской области был представлен первый замминистра цифрового развития и связи Илья Мишанин. Он же будет исполнять обязанности руководителя ведомства.

Илья Владимирович родился в 1982 году в Пензе. Окончил ПГУ по специальности «радиотехника». Служил в Вооруженных силах РФ. С 2006 года трудился в Пензенском филиале ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского федерального округа».

В 2017 году возглавил управление по Пензенской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Приволжском федеральном округе, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

До Ильи Мишанина обязанности министра недолгое время (с конца сентября) исполняла Елена Никишина, ранее занимавшая пост замминистра.

Она стала координировать работу ведомства после того, как предыдущий руководитель Сергей Балакин был освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон и назначен исполняющим обязанности главы Пензенского района.

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Источник — фото областного правительства
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