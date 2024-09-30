И. о. министра цифрового развития, транспорта и связи стала женщина

30.09.2024 | 15:41

Исполняющей обязанности министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области назначена Елена Никишина.

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства в понедельник, 30 сентября.

Предыдущий руководитель Сергей Балакин после трех лет службы был освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Он назначен исполняющим полномочия главы Пензенского района.

Елена Никишина с осени 2023 года являлась заместителем министра, а до этого возглавляла управление цифровой трансформации.