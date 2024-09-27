В Пензе депутатам гордумы запретят брать родственников в помощники

27.09.2024 | 12:26

Депутатам Пензенской городской думы хотят запретить выбирать в помощники родственников. Подготовить соответствующий проект решения поручил председатель представительного органа Денис Соболев.

«Депутат не вправе иметь помощников, состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей)», - процитировали в гордуме проект решения.

Инициативу рассмотрят на заседании комиссии по местному самоуправлению, которое состоится 15 октября. После этого ее могут вынести на сессию.

В декабре 2023 года в Пензе увеличили суммы, выплачиваемые помощникам депутатов городской думы. Они стали получать по 35 000 рублей в течение 11 месяцев и 50 000 в 12-м месяце. Таким образом, услуги помощников стали обходиться в 435 000 рублей в год.

Депутаты сами выбирают себе помощников, которые оказывают им содействие в осуществлении полномочий, взаимодействии с избирателями и организациями, а также работе с документами.