Источник: Руслан Тинчурин покидает администрацию Пензы

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Руслан Тинчурин покидает свою должность.
По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», понедельник, 14 августа, станет последним рабочим днем чиновника.
Таким образом, Руслан Тинчурин не пробыл в должности и года - заместителем главы администрации его назначили 31 октября 2022-го.
Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы.
О том, по каким причинам увольняется Руслан Тинчурин, информации нет.
