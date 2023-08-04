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Политика

Светлана Кудаченкова стала главой Бековского района

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В пятницу, 4 августа, в Бековском районе подвели итоги конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Ею стала Светлана Кудаченкова.

Кандидатуру единогласно поддержали депутаты собрания представителей пятого созыва. Светлана Кудаченкова являлась главой администрации района с 2021 года.

2 августа подвели итоги конкурса на должность главы Малосердобинского района (переизбран Иван Кирюхин) и Пензенского (пост получил Игорь Белов).

1 августа выбрали глав в Сердобском и Колышлейском районах. Руководителем первого муниципального образования по итогам конкурса стал Александр Бедикин, второго - Михаил Максимов. Оба ранее возглавляли районные администрации.

Сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Переизбрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.

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Источник — фото предоставлено Министерством внутренней и информационной политики Пензенской области
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