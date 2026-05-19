Олег Мельниченко рассказал в Совфеде об экспортном потенциале региона

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил активность Пензенской области в вопросах международного сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия со странами-партнерами, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В верхней палате российского парламента сейчас проходят Дни Пензенской области. Встретившись с Григорием Карасиным, Олег Мельниченко проинформировал его, что регион уверенно развивает отношения со странами СНГ, в том числе Таджикистаном и Узбекистаном.

«Осваиваем Юго-Восточную Азию - экспортируем пензенскую индейку в Сингапур и Малайзию. Причем в Малайзию мясо индейки наш регион стал отправлять первым в мире», - подчеркнул губернатор.

По итогам встречи Олег Мельниченко сообщил в своем канале в МАХ, что комитет Совфеда по международным делам рассматривает Пензенскую область как площадку для проведения выездного заседания.

«Будем рады рассказать сенаторам о нашем опыте укрепления международного экспортного потенциала», - отметил он.

