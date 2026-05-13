Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отставку. Он по своей инициативе подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

«Принять отставку губернатора Белгородской области Гладкова В. В. по собственному желанию», - говорится в указе президента, размещенном на сайте Кремля.

Вячеслав Гладков родился в Каменском районе Пензенской области. Он 16 лет проработал в администрации Заречного, затем занимал должность заместителя губернатора - председателя правительства города Севастополя, был вице-премьером Ставропольского края

В ноябре 2020 года его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Такая необходимость возникла после досрочной отставки Евгения Савченко, пробывшего на должности 27 лет.

В 2021-м Гладков одержал уверенную победу на выборах, набрав 78,79% голосов.

4 мая этого года политик сообщил в своем канале, что по рекомендации врачей продлил отпуск.