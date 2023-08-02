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Политика

Названо имя главы Малосердобинского района

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В среду, 2 августа, главой Малосердобинского района по результатам конкурса избран Иван Кирюхин.

Как сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики, его кандидатура была поддержана единогласно на сессии собрания представителей района.

Иван Кирюхин руководит Малосердобинским районом с 2017 года.

Сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

1 августа были избраны главы 2 районов Пензенской области. В Сердобском им стал Александр Бедикин, в Колышлейском - Михаил Максимов. Оба ранее руководили районными администрациями.

Ранее переизбрание прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.

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Источник — фото Министерства внутренней и информационной политики Пензенской области
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