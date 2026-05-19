Губернатор попросил Совфед включить регион в проект «Вода России»

Губернатор Олег Мельниченко на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с участием представителей федеральных министерств попросил оказать региону поддержку в реализации инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей. В верхней палате российского парламента сейчас проходят Дни Пензенской области.

В первую очередь речь шла о модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Ее износ - общая проблема всех регионов страны. Мы решаем задачу поэтапно, привлекая в том числе внебюджетные источники финансирования. За 5 лет на эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, до 2030 года планируем привлечь еще не менее 4 миллиардов.

Но в реконструкции такого масштабного объекта, как очистные сооружения областного центра, нам нужна федеральная поддержка. Муниципальный бюджет эту модернизацию не осилит, более того - и для регионального бюджета это достаточно проблематично. Просим помочь нам, включив Пензенскую область в федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», - рассказал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Глава региона также попросил Совета Федерации в выделении опережающего финансирования: в Пензе хотят на год раньше срока сдать школу в Лугометрии. На 18 мая ее готовность составляла 55%.

«Стоит задача ввести школу в эксплуатацию уже к 1 сентября этого года. Необходимое софинансирование из регионального бюджета гарантируем», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера единогласно высказался за поддержку этих инициатив.

«Благодарю сенаторов от имени всех земляков. Это важнейшие проекты для Пензенского региона и его жителей», - отметил губернатор.