В Совете Федерации проходят Дни Пензенской области

С понедельника, 18 мая, в верхней палате российского парламента проходят Дни Пензенской области. По словам губернатора Олега Мельниченко, для региона это возможность всесторонне представить сенаторам и лично председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко позитивные изменения в социально-экономическом развитии и новые проекты.

«За 20 лет существования Дней субъекта РФ в Совете Федерации Пензенская область заявляет о себе в третий раз. Это всегда шанс заручиться поддержкой верхней палаты парламента в решении социально значимых задач», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

В Совфеде организована выставка-презентация, где представлены достижения региона.

Актуальные для Пензенской области темы будут рассмотрены на шести комитетах и пленарном заседании в рамках «Часа субъекта».

«Решения войдут в постановление, реализацию которого верхняя палата парламента держит на контроле», - подчеркнул Олег Мельниченко.