Юрий Моисеев назначен главой Неверкинского района

18.07.2023 | 18:22

Юрий Моисеев стал главой Неверкинского района. Название его должности изменилось в ходе реформы органов местного самоуправления, проводимой в Пензенской области.

До этого Моисеев назывался главой администрации района. Этот пост он занимал с сентября 2011 года.

Во вторник, 18 июля, состоялась 13-я сессия местного Собрания представителей, на которой его кандидатуру рассмотрели в рамках конкурса на замещение должности.

Моисеева поддержали единогласно, сообщается на официальном сайте администрации.

Аналогичное избрание состоится в общем в 25 районах Пензенской области. Необходимые изменения будут внесены в уставы муниципальных образований.

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.