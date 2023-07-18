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Политика

Юрий Моисеев назначен главой Неверкинского района

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Юрий Моисеев стал главой Неверкинского района. Название его должности изменилось в ходе реформы органов местного самоуправления, проводимой в Пензенской области.

До этого Моисеев назывался главой администрации района. Этот пост он занимал с сентября 2011 года.

Во вторник, 18 июля, состоялась 13-я сессия местного Собрания представителей, на которой его кандидатуру рассмотрели в рамках конкурса на замещение должности.

Моисеева поддержали единогласно, сообщается на официальном сайте администрации.

Аналогичное избрание состоится в общем в 25 районах Пензенской области. Необходимые изменения будут внесены в уставы муниципальных образований.

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.

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Источник — фото never.pnzreg.ru
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