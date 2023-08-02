Игоря Белова единогласно избрали главой Пензенского района

02.08.2023 | 21:36

В среду, 2 августа, в Пензенском районе подвели итоги конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Пост занял Игорь Белов.

Его кандидатуру единогласно поддержали представители района четвертого созыва. Белов занимает должность главы с 2021 года.

«Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, который от имени губернатора поздравил Игоря Белова с избранием на должность и пожелал ему успехов в работе», - сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Также 2-го числа подвели итоги конкурса на должность главы Малосердобинского района. На этот пост переизбран Иван Кирюхин.

1 августа выбрали глав в Сердобском и Колышлейском районах. Руководителем первого муниципального образования по итогам конкурса стал Александр Бедикин, второго - Михаил Максимов. Оба ранее возглавляли районные администрации.

Сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Переизбрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.