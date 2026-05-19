В Совфеде поддержали проект ремонта Музея народного творчества в Пензе

В Совете Федерации на заседании Комитета по науке, образованию и культуре, возглавляемого Лилией Гумеровой, рассмотрели предложенные губернатором Олегом Мельниченко проекты и поддержали их.

В верхней палате российского парламента сейчас проходят Дни Пензенской области.

Олег Мельниченко рассказал об озвученных инициативах в своем канале в МАХ.

«Среди наших социально важных задач - ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия, известном пензенцам как Музей народного творчества, а также строительство школы на 160 мест в поселке Титово в Пачелмском районе», - написал он.

По словам губернатора, Лилия Гумерова подчеркнула: главное условие для получения регионами федеральной поддержки - это качественная и своевременная реализация проектов.

«Пензенская область всегда стремится к тому, чтобы работать быстро, с полной отдачей и достойным результатом. Оба наших проекта получили поддержку комитета», - сообщил Олег Мельниченко.