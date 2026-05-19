В Совфеде поддержали проект ремонта Музея народного творчества в Пензе

Политика

В Совфеде поддержали проект ремонта Музея народного творчества в Пензе
Печать
Max

В Совете Федерации на заседании Комитета по науке, образованию и культуре, возглавляемого Лилией Гумеровой, рассмотрели предложенные губернатором Олегом Мельниченко проекты и поддержали их.

В верхней палате российского парламента сейчас проходят Дни Пензенской области.

Олег Мельниченко рассказал об озвученных инициативах в своем канале в МАХ.

«Среди наших социально важных задач - ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия, известном пензенцам как Музей народного творчества, а также строительство школы на 160 мест в поселке Титово в Пачелмском районе», - написал он.

По словам губернатора, Лилия Гумерова подчеркнула: главное условие для получения регионами федеральной поддержки - это качественная и своевременная реализация проектов.

В Совфеде поддержали проект ремонта Музея народного творчества в Пензе

«Пензенская область всегда стремится к тому, чтобы работать быстро, с полной отдачей и достойным результатом. Оба наших проекта получили поддержку комитета», - сообщил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
совфед губернатор музей
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!