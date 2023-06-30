Благодаря Вадиму Супикову привели в порядок площадку на ул. Ломоносова

В депутатскую приемную председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова обратилась жительница дома № 4 на улице Ломоносова. Она пожаловалась на состояние площадки во дворе, где установлены контейнеры для сбора отходов.
Не все жители попадают точно в контейнер, когда кидают туда пакеты с мусором, а очистка площадки проводится крайне редко. В итоге образовалась свалка внушительных размеров.
Во взаимодействии с администрацией Железнодорожного района удалось оперативно решить проблему.
Работники соответствующей службы привели в порядок территорию и вывезли мусор с контейнерной площадки.
Жители поблагодарили Вадима Супикова за оперативное реагирование на обращение избирателей и внимательное отношение к их нуждам.
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