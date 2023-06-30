Благодаря Вадиму Супикову привели в порядок площадку на ул. Ломоносова

30.06.2023 | 11:30

В депутатскую приемную председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова обратилась жительница дома № 4 на улице Ломоносова. Она пожаловалась на состояние площадки во дворе, где установлены контейнеры для сбора отходов.

Не все жители попадают точно в контейнер, когда кидают туда пакеты с мусором, а очистка площадки проводится крайне редко. В итоге образовалась свалка внушительных размеров.

Во взаимодействии с администрацией Железнодорожного района удалось оперативно решить проблему.

Работники соответствующей службы привели в порядок территорию и вывезли мусор с контейнерной площадки.

Жители поблагодарили Вадима Супикова за оперативное реагирование на обращение избирателей и внимательное отношение к их нуждам.