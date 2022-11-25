Пензенский депутат рассказал о работе над запретом пропаганды ЛГБТ

25.11.2022 | 11:36

В пятницу, 25 ноября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутат Государственной думы от региона Дмитрий Каденков рассказал о своей работе в качестве соавтора законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете, литературе и кино и установлении административной ответственности.

«В Государственную думу поступило большое количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности. Были предложены изменения для ряда федеральных законов, а также кодекса об административных правонарушениях», - пояснил он.

Каденков напомнил, что 24 ноября законопроекты были приняты в третьем чтении. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 миллионов рублей.

Дмитрий Каденков вошел в число депутатов Госдумы, представляющих интересы Пензенской области, в сентябре 2021 года. Ранее он занимал пост главного федерального инспектора по Пензенской области.