Депутат гордумы станет и. о. директора МУП «Пензенские бани»

29.08.2022 | 12:22

Депутат городской думы Виктор Хомец займет пост исполняющего обязанности директора МУП «Пензенские бани». Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

«Его планируется назначить на эту должность с сегодняшнего дня», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

О готовности возглавить муниципальное учреждение депутат заявил мэру Пензы Александру Басенко в марте 2022 года. Тогда МУПом руководил Павел Мутяев. Однако назначение состоялось лишь спустя пять месяцев.

В мае Басенко предложил депутатам рассмотреть бизнес-план развития МУПа, который мог бы улучшить положение предприятия и сделать так, чтобы оно приносило прибыль. Он предусматривает приостановку работу бани в Ахунах и открытие прачечной в учреждении на улице Циолковского.

«МУП «Пензенские бани» на сегодняшний день имеет прибыль 8 000 рублей в год. Из пяти бань, которые есть у предприятия в работе, две генерят убыток, потому что количество посетителей небольшое. За счет того, что три другие бани дают небольшую прибыль, этот убыток практически перекрывается, то есть предприятие работает около нуля. Мы хотим данному предприятию вернуть тот вид деятельности, который у него был. Это стирка белья и спецодежды для предприятий», - отметил тогда мэр.