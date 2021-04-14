Политика

«Я свободен»: Стало известно об уходе И. Пантюшова с поста замминистра

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Игорь Пантюшов оставил пост врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области. Об этом стало известно во вторник, 13 апреля.

На личных страницах в соцсетях экс-чиновник разместил видео с песней «Я свободен» в исполнении группы «Ария», сопроводив его комментарием: «Даааа!!!»

«Молодец! Лучше делать что-то конкретно, чем в Министерстве «бумажки перебирать», - написал ему один из друзей в Facebook. Решение теперь уже экс-замминистра в комментариях поддержали еще несколько человек.

Согласно сообщениям СМИ, уволился Пантюшов по собственному желанию. В министерстве он работал с конца ноября 2020 года. Курировал развитие туризма.

Параллельно Пантюшов оставался председателем местного отделения Русского географического общества. Ожидается, что бывший чиновник продолжит работу в этой организации.

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Гость||

горе то какое...

Гость||

Там всех надо уволить этих тупых Спинагрызов

Гость||

Вот беда-то беда! Кранты теперя культуре!

Гость||

Еще одного нахлебника скинули с шеи народа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я свободен»: Стало известно об уходе И. Пантюшова с поста замминистра
Это пока не проверили твою деятельность.

Гость||

Министерство культуры нужно проверить! Ой как нужно...

В народе уже поговорка: А не пошёл бы ты к Курдовой матери...Как принимали решение на установку памятников,работы родственника.

Кто пролоббировал решение на установку дырявого Иван-коня в исторической части города,уродующего культурный код наших детей.

Гость||

Гость писал(a):

уродующего культурный код наших детей.
С 1995 года стояли неказистые скульптурки по мнению одного известного в Пензе архитектора и ничего. Нравились они или нет, сэлфились около них. Нормальный кентавр. На всех не угодишь, просто бесит наверное то, что деньги не в их карман положили, а коня на площади выставили. Пусть хоть так. Ничего страшного в этом нет, детей нынешних ничем не испугать. Они в инете и не такое видят, потихой от бабуль и мамаш.

Гость||

Вы 90-е вспомните, серость, мрак переходного периода. Нечего считать деньги которые Вам никогда не достанутся. Ремонтируют скверы и это нормально. Дворы по программам потихоньку ремонтируют. Всё равно не будет так как хочет большинство, а именно отобрать у богатых и разделить между бедными. Забудьте и довольствуйтесь тем, что имеете раз изменить не хотите или не можете.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На личных страницах в соцсетях экс-чиновник разместил видео с песней «Я свободен» в исполнении группы «Ария», сопроводив его комментарием: «Даааа!!!».
Пока Игорь Пантюшов не вернёт фонтан в сквер на пересечении домов № 1 и № 3 на улице Кулакова именуемый нынче как "45-й Меридиан" он не будет свободен по гроб жизни.

Гость||

А Вы уверены, что всем фонтан нужен?

Гость||

Гость писал(a):

А Вы уверены, что всем фонтан нужен?
И тени сомнения нет что нужен. В Пензе практически не осталось рабочих фонтанов! Например в очереди на уход в историю фонтан на улице Пионерской в сквере "Журавли". Фонтан в сквере на улице Кулакова идеально вписывался. Земля муниципальная. Всё в руках власти.

Гость||

Гость писал(a):

Например в очереди на уход в историю фонтан на улице Пионерской в сквере "Журавли".
Это если попы пролоббируют выкинуть Стелу героям ВОВ и Труда с Советской площади,а на этом месте поставить памятник царю "Тишайшему". Решение было принято при Бочкарёве - умер. Поддержано Белозерцевым -сидит.

Гость||

Видимо прибрал их господь за несвятые дела . Стела героям войны и труда самое святое и не надо к этому даже тянуть грязные ручонки

Николащка был кровавым и вдруг святым стал . Правильно ходит анегдот ,что святого в головах этих священнослужителей давно ничего нет . Это все пытаются вытворять в самой образований стране мира . Правда как оказалось двоечников у нас тоже предостаточно ,разве б прошло все то что сейчас вытворяется ,если б хоть чуть получше учились ,вникали в нашу историю . Двоешник это первый лодырь

Гость||

Зачистка пошла, это очень хорошо.

Гость||

Скорей бы разобрался в этом мутнейшем болоте . Очень хочется надеяться , что и у нас умный человек у руля наконец то будет . Особенно двух последних ....это только при помощи подтасовок подобные дегинераты могли залезть и грабить область ,довести вообще до нищеты и промышленность (практически нуль ,если без сводок статуправление ) и самих жителей - тарифы бешеные ,а доходы мизерные ,если только у им подобных

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Имя: Гость
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