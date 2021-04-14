«Я свободен»: Стало известно об уходе И. Пантюшова с поста замминистра

14.04.2021 | 08:15

Игорь Пантюшов оставил пост врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области. Об этом стало известно во вторник, 13 апреля.

На личных страницах в соцсетях экс-чиновник разместил видео с песней «Я свободен» в исполнении группы «Ария», сопроводив его комментарием: «Даааа!!!»

«Молодец! Лучше делать что-то конкретно, чем в Министерстве «бумажки перебирать», - написал ему один из друзей в Facebook. Решение теперь уже экс-замминистра в комментариях поддержали еще несколько человек.

Согласно сообщениям СМИ, уволился Пантюшов по собственному желанию. В министерстве он работал с конца ноября 2020 года. Курировал развитие туризма.

Параллельно Пантюшов оставался председателем местного отделения Русского географического общества. Ожидается, что бывший чиновник продолжит работу в этой организации.