Игорь Пантюшов возглавил подразделение по развитию туризма

30.11.2020 | 10:58

Из Министерства культуры и туризма Пензенской области выделят подразделение, которое возглавит председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 30 ноября.

«Он, мне кажется, человек с неуемной жизненной энергией, который доказал свою активность», - охарактеризовал Пантюшова глава региона.

Новоиспеченному чиновнику поручено активно работать во взаимодействии с Денисом Бубновым - зампредом правительства, курирующим вопросы экономического развития.

«Потому что в сфере культуры не только культурные мероприятия. Они (учреждения культуры. - Прим. ред.) работают как организации, как предприятия: там и сфера питания, и транспорта, и дальнейшего развития бизнеса. Очень важная сфера деятельности, здесь нужно активно заниматься», - подчеркнул губернатор.