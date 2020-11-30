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Политика

Игорь Пантюшов возглавил подразделение по развитию туризма

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Из Министерства культуры и туризма Пензенской области выделят подразделение, которое возглавит председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 30 ноября.

«Он, мне кажется, человек с неуемной жизненной энергией, который доказал свою активность», - охарактеризовал Пантюшова глава региона.

Новоиспеченному чиновнику поручено активно работать во взаимодействии с Денисом Бубновым - зампредом правительства, курирующим вопросы экономического развития.

«Потому что в сфере культуры не только культурные мероприятия. Они (учреждения культуры. - Прим. ред.) работают как организации, как предприятия: там и сфера питания, и транспорта, и дальнейшего развития бизнеса. Очень важная сфера деятельности, здесь нужно активно заниматься», - подчеркнул губернатор.

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Гость||

он не адекватный человек этот пантюшов

Гость||

чё? какой туризм в этой запёрде?

Гость||

Какое смешное словосочетание "Туризм Пензенской области"))))

Гость||

Ну вот и дорвался до бюджетных денег.

Гость||

То есть будет только Министерство культуры - без туризма? Как собственно было и раньше, без добавления к нему всяких прилипалок типа "архива" или "туризма"?

Гость||

Гость писал(a):

Какое смешное словосочетание "Туризм Пензенской области"))))
Будет для чиновников,депутатов,местных олигархов разрабатывать маршруты бегства ,на всякий случай.))))))

Гость||

Вы посмотрите, Ахуны во что превратили -- терема в запустении, везде листовые заборы, мусор!

Гость||

Из Министерства культуры и туризма Пензенской области выделят подразделение, которое возглавит....А зачем? ВВП вроде сокращать дал указание, а наш "корыта" для своих организует новые, нам это зачем?

Гость||

т.е. если у человека неуемная энергия, то его нужно назначать возглавлять подразделение???

а в какое русло эта энергия направлена не важно???

Гость||

Вот это правильно,нужно отделять (зерна от плевел).Культура -это культура,архив -это архив.Туризм -это туризм.И каждое,как отдельное ведомство со своим фондом оплаты .Нечего все в одну кучу сваливать.

Имя: Гость
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