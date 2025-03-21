В регионе утвержден министр экономразвития и промышленности

21.03.2025 | 10:34

Романа Трялина утвердили на должность министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Пример Романа Николаевича может вдохновить многих молодых сотрудников. После окончания ПГУ он начинал работу в должности специалиста 1-го разряда. При трудолюбии и постоянном стремлении к повышению компетенций вполне реально со стартовой позиции дорасти до включения в состав регионального правительства», - отметил глава региона.

В феврале пост министра покинул Алмаз Хакимов, совмещавший эту должность с работой в качестве зампреда областного правительства. Тогда же Романа Трялина, являвшегося первым замом, назначили исполняющим обязанности главы ведомства.

Кандидатуру должны были согласовать в Минпромторге России. Как только оттуда поступил официальный ответ, Трялин избавился от приставки «и. о.».

До 2021 года сферы экономики и промышленности в Пензенской области были разведены. За первое направление отвечал Сергей Капралов, за второе - Михаил Торгашин. Объединенную структуру возглавил Алмаз Хакимов.