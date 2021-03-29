Политика

Мельниченко: Область - это не территория для разграбления

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назвал сделанные назначения промежуточными и отметил, что ему предстоит много работы. Об этом он заявил, подводя итоги оперативного совещания, которое состоялось в правительстве в понедельник, 29 марта.

«Для меня это было вводное совещание. Я вам благодарен за то, как сегодня была проведена и организована работа. Подчеркиваю, все назначения носят промежуточный характер, я буду очень внимательно смотреть, как вы работаете, и делать соответствующие выводы. Надеюсь, они будут направлены только на ваше поощрение», - пояснил врио главы региона.

Он подчеркнул, что в кадровой политике намерен опираться «на наши местные пензенские кадры».

«У нас в области хорошая управленческая школа», - констатировал Мельниченко.

Он также добавил, что как сенатор получал большое количество жалоб.

«Поэтому я знаю, что не все хорошо. Область - это не территория для разграбления. Мы не феодалы, нас наняли, чтобы решать задачи. Перестройтесь, пожалуйста. Кто не перестроится, не обижайтесь», - резюмировал он.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

...Кто не перестроится, не обижайтесь», - резюмировал он.....

"Кто не спрятался, я не виноват"...(детская считалка)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Область - это не территория для разграбления. Мы не феодалы, нас наняли, чтобы решать задачи. Перестройтесь, пожалуйста. Кто не перестроится, не обижайтесь», - резюмировал он.
Запомните эти слова. Потом посмеемся.

Гость||

Кто так обзывается ...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он также добавил, что как сенатор получал большое количество жалоб.

«Поэтому я знаю, что не все хорошо. Область - это не территория для разграбления.

А что ж тогда еще пару недели три назад расхваливал Белозерцева и рассказывал байки о процветании области под чутким руководством бескорыстного губера-труженика?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мельниченко: Область - это не территория для разграбления
Почему Пензой управляют люди с двойным гражданством7

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поэтому я знаю, что не все хорошо. Область - это не территория для разграбления. Мы не феодалы, нас наняли, чтобы решать задачи.
Пусть займется борьбой с платными парковками и организацией бесплатных парковочных зон!

Гость||

У нас а области хорошая управленческая школа-один насильник, другой выпивоха,третий овладеватель земель, главный,так вообще,под замком...

Мельниченко,вон конкурсы "Лидеры России",Кириенко их везде расхваливает,ну так и пригласи их в Пензу!

Гарант тебе такой карт-бланш выдал,а ты все про хорошую управленческую школу,где она?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подчеркиваю, все назначения носят промежуточный характер, я буду очень внимательно смотреть, как вы работаете, и делать соответствующие выводы.
Хватит уже пальчиком грозить. Прекратите воровство!

Гость||

Тогда почему организация которая поставляет по трубам в город питьевую воду находится в собственности не города Пензы, и почему прибыль с этой организации выводят из города ? Или у вас слова с делами не совместимы ?

Гость||

Поздно шеф… все украдено до нас…

Гость||

Где он увидел хороших управленцев в Пензе? Одни пьянчуги, бездельники и жульё.

Гость||

Сразу говорю, воронков - не перестроится.

Гость||

"Почему Пензой управляют люди с двойным гражданством7" - а у кого из наших чиновников двойное гражданство???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Область - это не территория для разграбления.
Грабить больше не будут, будут стричь и доить..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он подчеркнул, что в кадровой политике намерен опираться «на наши местные пензенские кадры».
Снова как всегда на бочкаревские?penzainform.ru писал(a):
«Поэтому я знаю, что не все хорошо. Область - это не территория для разграбления. Мы не феодалы, нас наняли, чтобы решать задачи. Перестройтесь, пожалуйста. Кто не перестроится, не обижайтесь», - резюмировал он.
Это как понимать? Лучше прятать хвосты своих коррупционных связей?

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