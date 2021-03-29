Мельниченко: Область - это не территория для разграбления

29.03.2021 | 11:09

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назвал сделанные назначения промежуточными и отметил, что ему предстоит много работы. Об этом он заявил, подводя итоги оперативного совещания, которое состоялось в правительстве в понедельник, 29 марта.

«Для меня это было вводное совещание. Я вам благодарен за то, как сегодня была проведена и организована работа. Подчеркиваю, все назначения носят промежуточный характер, я буду очень внимательно смотреть, как вы работаете, и делать соответствующие выводы. Надеюсь, они будут направлены только на ваше поощрение», - пояснил врио главы региона.

Он подчеркнул, что в кадровой политике намерен опираться «на наши местные пензенские кадры».

«У нас в области хорошая управленческая школа», - констатировал Мельниченко.

Он также добавил, что как сенатор получал большое количество жалоб.

«Поэтому я знаю, что не все хорошо. Область - это не территория для разграбления. Мы не феодалы, нас наняли, чтобы решать задачи. Перестройтесь, пожалуйста. Кто не перестроится, не обижайтесь», - резюмировал он.