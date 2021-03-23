В ЦИК назвали дату выборов губернатора Пензенской области

Стало известно, когда в Пензенской области состоятся выборы губернатора. Информацию опубликовало РИА Новости со ссылкой на ЦИК.
«Досрочные выборы губернатора в Пензенской области пройдут в ближайший единый день голосования, 19 сентября», - уточняется в сообщении.
Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин досрочно снял с поста главы региона Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Белозерцев отрешен от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.
Кто будет временно исполнять обязанности главы региона, пока не сообщается.
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За единороса голосуем, чтобы снова на след год выборы провести.