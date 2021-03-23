Политика

В ЦИК назвали дату выборов губернатора Пензенской области

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Стало известно, когда в Пензенской области состоятся выборы губернатора. Информацию опубликовало РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

«Досрочные выборы губернатора в Пензенской области пройдут в ближайший единый день голосования, 19 сентября», - уточняется в сообщении.

Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин досрочно снял с поста главы региона Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Белозерцев отрешен от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

Кто будет временно исполнять обязанности главы региона, пока не сообщается.

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Гость||

За единороса голосуем, чтобы снова на след год выборы провести.

Гость||

Слово «голосуем» здесь условное. На самом деле губернаторы назначаются Путиным, а выборы для дураков.

Гость||

Иван Александрович держитесь! Мы с вами!

Гость||

Иван Александрович держитесь! Мы с вами!!!

Гость||

А мы ему никогда не были нужны, в отличии от вас

Гость||

Ну че ж теперь ждем заморских гостей. Можно нам первую букву фамилии будущего заморского царя?

Гость||

Кто будет до сентября врио? Мельниченко, Лидин, Симонов, или кто-нибудь залётный?

Гость||

Не забудьте ласково встретить нового едроса!

Гость||

Гость писал(a):

Иван Александрович держитесь! Мы с вами!!!
Правильно вас ними и нужно посадить! Потому что из-за таких и процветает коррупция.

Гость||

выборов...каких выборов, когда власть в раках бандитов. не смешите! про очередные липовые выборы мало кому интересно.

Гость||

Нового губернатора в домик на Лазо поселят?

Гость||

Жулик сменяет жулика. Буду голосовать против единой России, но знаю, что всё равно жульё победит

Гость||

Фургала пришлите! Пусть хоть вменяемый человек в пензе побудет.

Гость||

Максим Шевченко должен баллотироваться!

Гость||

Гость писал(a):

Кто будет до сентября врио? Мельниченко, Лидин, Симонов, или кто-нибудь залётный?
По должности зам. губернатора Рябихина. А так ? Надо до выборов начальника управления из конторы назначить который такую операцию провернул ,что бы все попритихли.

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Имя: Гость
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