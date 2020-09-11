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Политика

Вадим Супиков проголосовал на выборах губернатора области

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В пятницу, 11 сентября, депутат регионального Законодательного собрания Вадим Супиков проголосовал на выборах губернатора на избирательном участке в Пензенском колледже искусств.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие проводится в течение трех дней, что позволяет минимизировать контакты.

«От результатов этих выборов зависит многое: стабильность общества, темпы развития региона, уровень федеральной поддержки Пензенской области, качество жизни пензенцев», - подчеркнул Вадим Супиков.

Участки на территории избирательного округа № 1 будут работать с 11 по 13 сентября с 8:00 до 20:00.

«Обращаюсь к вам, уважаемые жители Железнодорожного района: участие в голосовании - это гражданский долг каждого. Проявите свою активную гражданскую позицию, придите на участки и проголосуйте за достойное будущее Сурского края и его жителей», - призвал парламентарий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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